WATERCOOL представила водоблок HEATKILLER V VGA для видеокарт NVIDIA RTX 3080/3090

HEATKILLER V VGA имеет двухслойный дизайн с симметричным расположением каналов охлаждения. Такая конструкция обеспечивает постоянный поток через радиатор. Увеличена площадь охлаждения, водоблок охлаждает все области видеокарты, включая графический процессор, мосфеты и VR.
Водоблок имеет стильный дизайн. Он выполнен в двух версиях, ацеталь и плексиглас. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди.
Кроме того, водоблок оснащен светодиодами ARGB.
WATERCOOL HEATKILLER V VGA совместим видеокартами всех производителей кто использует эталонную печатную плату NVIDIA RTX 3080/3090.
Цена на водоблок начинается от 129,90 евро.