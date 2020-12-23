WATERCOOL представила водоблок HEATKILLER V VGA для видеокарт NVIDIA RTX 3080/3090

Водоблок HEATKILLER V VGA от WATERCOOL получил новый дизайн и улучшенные охлаждающие показатели.

HEATKILLER V VGA имеет двухслойный дизайн с симметричным расположением каналов охлаждения. Такая конструкция обеспечивает постоянный поток через радиатор. Увеличена площадь охлаждения, водоблок охлаждает все области видеокарты, включая графический процессор, мосфеты и VR.

Водоблок имеет стильный дизайн. Он выполнен в двух версиях, ацеталь и плексиглас. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди.

Кроме того, водоблок оснащен светодиодами ARGB.

WATERCOOL HEATKILLER V VGA совместим видеокартами всех производителей кто использует эталонную печатную плату NVIDIA RTX 3080/3090.

Цена на водоблок начинается от 129,90 евро.
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