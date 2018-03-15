WWDC 2018 разочаровала пользователей

Пользователей возмутила политика компании Apple в отношении посетителей WWDC 2018. Дело в том, что место проведения немного ограничивает компанию в количестве приглашенных гостей и чтобы все было честно, в Apple решили провести лотерею. Если вы выиграете, то вам дадут возможность купить билет на презентацию, если нет, то никак другим способом на выставку не попасть. Учитывая, что это довольно крупное мероприятие и хотелось бы туда СМИ пустить, да побольше, такая ситуация немного разочаровывает. Плюс, стоимость билета составляет 1599 долларов, что немного дороговато, как для выигранного в лотерее билета. Вот и получается, что попадут туда не те, кто заслужил, а те, у кого банально есть деньги на выигранный билет. Ситуация немного грустная, но поделать с этим ничего нельзя, это же Apple.