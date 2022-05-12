Westone Audio представил профессиональные наушники серии MACH

«Продукт серии MACH сочетает в себе более 35 лет инженерного опыта и десятки тысяч часов работы, чтобы запечатлеть этот уникальный и настоящий звук», — сказал Джейсон Кидд, президент и главный операционный директор Westone Audio. MACH — это новейшая разработка в области звуковой инженерии, которая ликвидирует разрыв между продуктами для профессионального исполнения и продуктами для самых преданных любителей музыки. Благодаря своей уникальной эргономичной посадке MACH является продуктом для повседневного использования и удовольствия.