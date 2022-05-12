Westone Audio представил профессиональные наушники серии MACH

В рамках своего постоянного подхода, ориентированного на клиента, Westone Audio выпустил одни из самых технологически совершенных в отрасли универсальных наушников. Серия MACH, разработанная с использованием более чем 35-летнего опыта звукоинженеров и исполнителей, представляют собой единственный в своем роде продукт, ориентированный на воспроизведение звука в его самой чистой форме.

«Продукт серии MACH сочетает в себе более 35 лет инженерного опыта и десятки тысяч часов работы, чтобы запечатлеть этот уникальный и настоящий звук», — сказал Джейсон Кидд, президент и главный операционный директор Westone Audio. MACH — это новейшая разработка в области звуковой инженерии, которая ликвидирует разрыв между продуктами для профессионального исполнения и продуктами для самых преданных любителей музыки. Благодаря своей уникальной эргономичной посадке MACH является продуктом для повседневного использования и удовольствия.

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