WhatsApp прекращает поддержку приложения на старых смартфонах

Разработчики WhatsApp, заявили что с 1 февраля 2020 года прекращают поддержку своего приложения на старых смартфонах.

В этот список попали следующие операционные системы: с Android 2.3.7 до Android 4.0.2, а также iOS 8 и старше.

Android 4.0.3 и более поздние версии

iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии

Телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2

Для нормального функционирования приложения WhatsApp необходимо обновиться до следующих версий:\На старых операционных системах WhatsApp может работать некорректно, так как, разработчики больше не занимаются активной разработкой этих операционных систем, и некоторые функции могут перестать функционировать в любое время.