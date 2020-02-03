WhatsApp прекращает поддержку приложения на старых смартфонах

Разработчики WhatsApp, заявили что с 1 февраля 2020 года прекращают поддержку своего приложения на старых смартфонах.
В этот список попали следующие операционные системы: с Android 2.3.7 до Android 4.0.2, а также iOS 8 и старше.
Для нормального функционирования приложения WhatsApp необходимо обновиться до следующих версий:\
- Android 4.0.3 и более поздние версии
- iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии
- Телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2