Wiko Y80 и его функции

2019-07-03, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Wiko Y80 ; [83]
Селфи-камера устройства будет иметь одни датчик изображения на 5 МП. Камера получит два блока оптики на 13 МП и 2 МП. Сканер отпечатков пальцев у новинки отсутствует. Скорей всего, идентификация владельца производится через распознавание лиц. За питание отвечает батарея на 4000 мАч.Экранная панель девайса имеет размер диагонали 5,99 дюйма и обеспечивает разрешение стандарта HD+. Электронная платформа базируется на чипсете Unisoc SC9863A. Такой процессор задействован в аппарате Alcatel 1s.Повышенный объем ОЗУ связан с тем, что смартфон получил свежую версию ОС Android Go – 9 Pie. Даже в урезанной редакции этот релиз Android требует больше ресурсов, чем 8.1 Oreo. Остается дождаться, когда появится следующее поколение операционной системы под названием Android Q Go edition. Тогда будет ясно, каким будет типичный объем ОЗУ для сверхбюджетных смартфонов.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Wiko Y80
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