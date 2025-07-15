Windows 11 получит новый режим энергосбережения

Компания Microsoft начала тестирование новой функции в Windows 11, которая поможет продлить время работы ноутбуков от аккумулятора. Речь идёт об адаптивном режиме энергосбережения — он будет автоматически включать или отключать основной режим энергосбережения, ориентируясь не только на уровень заряда батареи, но и на текущую нагрузку системы. Обычный режим энергосбережения в Windows 11 снижает яркость экрана на 30%, отключает визуальные эффекты (вроде прозрачности) и приостанавливает работу приложений в фоновом режиме. Также временно блокируются загрузки не критически важных обновлений Windows, а синхронизация таких приложений, как OneDrive, OneNote и «Связь с телефоном» может быть ограничена. Адаптивный режим энергосбережения будет доступен только на устройствах с батареей и сможет автоматически включаться и отключаться — при этом яркость экрана останется неизменной.

Благодаря этому функция будет менее заметна на ноутбуках, планшетах и портативных устройствах. «Адаптивный режим энергосбережения — это опциональная функция, которая включается и выключается автоматически в зависимости от состояния питания устройства и текущей загрузки системы, не изменяя яркость дисплея», — объясняет команда Windows Insider. Сейчас эта возможность тестируется в сборках Canary для Windows 11 и, скорее всего, будет доступна широкой аудитории позже в этом году. Довольно интересное решение на самом деле — будет интересно посмотреть на реализацию.