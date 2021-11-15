X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлением

Компания X-Boat представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением X-Boat Pro. Разработанные для удобной посадки и оснащенные технологией истинного стереозвука, наушники имеют качество звука Sony LDAC и возможность подключения по Bluetooth 5.2. Наушники также водо- и пыленепроницаемы, а зарядный футляр можно использовать для пополнения баланса мобильного телефона при необходимости.

Наушники X-Boat Pro оснащены 13-миллиметровыми динамическими драйверами и обеспечивают до 40 часов воспроизведения и оснащены интеллектуальным сенсорным управлением, позволяющим принимать звонки, изменять громкость и многое другое.

Вместо закрытого корпуса новые наушники X-Boat Pro с активным шумоподавлением и открытым корпусом позволяют легко и быстро снимать наушники. Теперь вытащить наушники гораздо проще, просто сдвиньньте их с места, вместо того, чтобы открывать корпус и возиться с бутонами.