X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлением

Наушники X-Boat Pro оснащены 13-миллиметровыми динамическими драйверами и обеспечивают до 40 часов воспроизведения и оснащены интеллектуальным сенсорным управлением, позволяющим принимать звонки, изменять громкость и многое другое.
Вместо закрытого корпуса новые наушники X-Boat Pro с активным шумоподавлением и открытым корпусом позволяют легко и быстро снимать наушники. Теперь вытащить наушники гораздо проще, просто сдвиньньте их с места, вместо того, чтобы открывать корпус и возиться с бутонами.