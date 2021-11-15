X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлением

Компания X-Boat представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением X-Boat Pro. Разработанные для удобной посадки и оснащенные технологией истинного стереозвука, наушники имеют качество звука Sony LDAC и возможность подключения по Bluetooth 5.2. Наушники также водо- и пыленепроницаемы, а зарядный футляр можно использовать для пополнения баланса мобильного телефона при необходимости.

Наушники X-Boat Pro оснащены 13-миллиметровыми динамическими драйверами и обеспечивают до 40 часов воспроизведения и оснащены интеллектуальным сенсорным управлением, позволяющим принимать звонки, изменять громкость и многое другое.

Вместо закрытого корпуса новые наушники X-Boat Pro с активным шумоподавлением и открытым корпусом позволяют легко и быстро снимать наушники. Теперь вытащить наушники гораздо проще, просто сдвиньньте их с места, вместо того, чтобы открывать корпус и возиться с бутонами.

Комментарии и отзывы X-Boat Pro TWS
Samsung готовит Galaxy Buds2 в стиле Maison Kitsune…
Samsung готовит Galaxy Buds2 в стиле Maison KitsuneSamsung готовит три новых цветовых варианта своего Galaxy Buds2 - Absolute Black, Vivid Lemon и нестандар…
Oppo Enco Free2 оценены в 7 990 рублей…
Oppo Enco Free2 оценены в 7 990 рублейКомпания Oppo, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов и умных устройств, объявляет о …
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники…
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушникиТестируемые сегодня наушники SVEN E-700B относятся к недорогому сегменту. Это беспроводной формат TWS с а…
Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX…
Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptXТестируемые сегодня TWS наушники Haylou MoriPods поддерживают кодек aptX и режим шумоподавления CVC 8.0. …
Voicemod и Corsair расширяют сотрудничество…
Voicemod и Corsair расширяют сотрудничествоVoicemod, мировой лидер в области расширенного голоса и интерактивного звука, сегодня объявила о расширен…
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC…
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANCТестируемые сегодня наушники Edifier TWS330NB поддерживают гибридное шумоподавление. Из особенностей такж…
Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушки…
Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушкиСогласно официальной информации от производителя, тестируемые сегодня наушники EDIFIER W800BT Plus ориент…
Beats прекращает выпуск нескольких продуктов…
Beats прекращает выпуск нескольких продуктовКомпания Beats прекращает выпуск нескольких продуктов, включая Powerbeats, Solo Pro и Beats EP. Все три …
Обзор 1MORE ComfoBuds Pro ES901. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор 1MORE ComfoBuds Pro ES901. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptXОбзор Edifier X3. Недорогие TWS наушники с aptX
Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсоромОбзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсором
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублейОбзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей
Обзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсоромОбзор Hiper TWS Brio. Беспроводные наушники с SBC и сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor