Профессиональная игровая гарнитура XPG Precog

XPG является игровым подразделением A-Data. XPG PRECOG - первая в мире профессиональная игровая гарнитура, имеющая двойные динамические электростатические динамики. Гарнитура оснащена виртуальным объемным звуком формата 7.1 и музыкальным режимом. Съемный микрофон XPG PRECOG оснащен технологией шумоподавления (ENC).

Поворотные наушники разворачиваются на 90°, а оголовье регулируется автоматически. Амбушюры с эффектом памяти. XPG PRECOG можно подключить к разъему USB-C или 3,5 мм. Для удобства пользователя устройство поставляется с кабелем USB-C - A. Гарнитура совместима с любыми устройствами, ПК, PS4 или Xbox. Стоимость игровой гарнитуры составляет 179,99 евро.