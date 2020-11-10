XPG Vento Pro 120 PWM выглядит ошеломительно

Очень часто пользователи жалуются на то, что их вентиляторы в корпусе компьютера слишком большие, слишком шумные, хлипкие или некрасивые. Конечно, это в каком-то смысле достаточно проблемный момент — если вы собираете мощный компьютер, наслаждаетесь его тишиной и производительностью, при этом у вас есть возможность совершенно спокойно разрушить гармонию плохими вентиляторами. Новинка XPG Vento Pro 120 PWM в этом плане покажет себя куда лучше, так как пользователь получит возможность поставить хорошие качественные вентиляторы. Данная модель просто шикарно смотрится в корпусе, обладает целым перечнем различных характеристик и при этом стоит разумных денег, что не может не радовать. Отдельный плюс в том, что стоимость будет адекватная.

Комментарии и отзывы XPG Vento Pro 120 PWM
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XPG Vento Pro 120 PWM выглядит ошеломительно

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