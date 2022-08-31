XPG представила новую линейку игровой периферии

XPG выпускает линейку периферийных продуктов начального уровня. Среди новинок: игровая гарнитура XPG PRECOG S, игровая мышь XPG SLINGSHOT и коврик для мыши XPG BATTLEGROUND L.

XPG PRECOG S - эта игровая гарнитура, позиционируемая как предложение начального уровня, обеспечивает чистый и четкий звук благодаря 50-мм звуковым драйверам превосходного качества, даря игровые впечатления, как от более дорогих устройств. Она имеет очень прочную и легкую конструкцию с автоматически регулируемым оголовьем и большими вращающимися чашками, предлагая длительные игровые сессии без отвлекающих факторов или дискомфорта. XPG PRECOG S поставляется со стандартным комбинированным аудиоразъемом и кабелем-разветвителем в коробке, что обеспечивает максимальную совместимость от консолей и портативных игровых устройств до любого игрового ПК. Она доступна в черном цвете на старте продаж, а розовый и белый варианты появятся позже.

В дополнение к существующей линейке игровых мышей компания XPG создала продукт, отвечающий всем требованиям, сочетающий в себе лучшую цену, модный дизайн, отличную производительность и возможности индивидуальной настройки с учетом потребностей игроков с помощью программного обеспечения XPG PRIME. Подобно мышам более высокого уровня, это игровая мышь, которая не просит вас идти на компромисс. На первый взгляд очень заметный язык дизайна XPG: Exoskeleton сочетает в себе удобство с эстетикой. XPG SLINGSHOT удобна и легка без ущерба для качества. Она также предлагает лучший датчик, чем конкуренты в своей ценовой категории, что делает её отличным выбором для начала своего пути к славе в киберспорте или просто победы над старшим братом. Несколько вариантов расцветки также будут доступны позже.

Последнее дополнение к семейству ковриков для мыши BATTLEGROUND имеет достаточно большой размер, чтобы поддерживать все типы игр, в том числе те, которые требуют быстрых движений в настройках с низким разрешением, например игры FPS. Благодаря полностью натуральной противоскользящей резиновой основе, гладкому материалу из микрофибры и прошитой окантовке снаружи, BATTLEGROUND L является идеальным ковриком для мыши, который не изнашивается и не пузырится при длительном использовании. В сочетании с такими продуктами, как XPG SLINGSHOT, XPG BATTLEGROUND L обеспечивает идеальный игровой процесс на ПК. Более того, поклонникам истории XPG XTREME SAGA также понравится ограниченная версия MERA EDITION, которая будет доступна вместе со стандартной черной версией. Являетесь ли вы давним игроком или просто хотите начать играть впервые, с таким количеством новых предложений продуктов начального уровня, сейчас самое подходящее время, чтобы заняться компьютерными играми с XPG.