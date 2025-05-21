Xbox хочет, но не может запустить свой магазин для iPhone

Год назад президент Xbox Сара Бонд объявила, что Microsoft планирует запустить новый мобильный веб-магазин Xbox в июле 2024 года. Однако этого так и не произошло — причина задержки, похоже, кроется в Apple. Вчера компания Microsoft подала заявление в поддержку Epic Games в их продолжающемся судебном споре с Apple по поводу контроля над App Store. В этом документе Microsoft выразила несогласие с попытками Apple отменить судебный запрет, который позволяет разработчикам, включая Epic Games, продвигать альтернативные способы оплаты в своих приложениях без выплаты дополнительных комиссий Apple за покупки вне приложений. Это важное решение уже позволило Fortnite вернуться в американский App Store с возможностью направлять пользователей на внешнюю платёжную систему. Microsoft стремится реализовать аналогичный подход для своего мобильного магазина Xbox, но утверждает, что Apple мешает этим планам.

«До последнего судебного решения Microsoft не могла реализовать оплату по внешним ссылкам или даже уведомить пользователей о такой возможности из-за новых правил Apple, ограничивающих нашу коммуникацию с клиентами и увеличивающих наши издержки по сравнению с тем, что было до запрета», — сообщили в компании. Судебное постановление теперь теоретически позволяет Microsoft запустить свой мобильный магазин, однако корпорация опасается, что если Apple выиграет апелляцию и добьётся временной приостановки, магазин придётся снова закрыть.