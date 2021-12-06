Xiaomi 11 LE выйдет на этой неделе

Согласно новому отчету, Xiaomi вскоре может выпустить в Китае телефон под названием Mi 11 LE. В коде MIUI указано устройство с брендом Mi вместо бренда Xiaomi. Кодовое имя телефона (Lisa), номер модели (2107119DC) информация показывает, что это будет не что иное, как уже выпущенный Xiaomi 11 Lite 5G. Но по какой-то причине он будет продаваться под новым именем на родине компании.

Xiaomi заявляет, что устройство, скорее всего, будет поставляться с прошивкой V12.5.6.0.RKOCNXM на базе Android 11. Это еще не все, TikToker из Китая опубликовал видео, в котором говорится, что этот смартфон выйдет 9 декабря.