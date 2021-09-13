Xiaomi 11 Lite 5G NE представят 15 сентября

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Xiaomi 11 Lite 5G New Edition будет представлен 15 сентября. На том же мероприятии покажут и другие новинки – Xiaomi 11T 5G и 11T Pro 5G. Что до Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, то он будет отличаться от Mi 11 Lite 5G процессором Snapdragon 780G вместо Snapdragon 778G и новой расцветкой. Qualcomm Snapdragon 778GB представляет собой 6-нанометровую однокристальную систему с восемью ядрами Kryo 670, тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L, а также ИИ-процессором Qualcomm 6-го поколения Hexagon 770, который в два раза мощнее прошлого поколения.

Комментарии и отзывы Xiaomi 11 Lite 5G NE
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