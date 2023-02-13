Xiaomi 11 Pro получил стабильную MIUI 14 на Android 13

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию надстройки MIUI 14 на базе операционной системы Android 13 для китайских пользователей смартфона Xiaomi 11 Pro. Апдейт привносит новый фотонный движок, который ускоряет запуск и работу приложений, оптимизированное энергопотребление, улучшенную настройку персонализации и безопасности и прочие нововведения.

Напомним, что представленный осенью 2021 года Xiaomi 11 Pro оснащается восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 920, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL и боковым дактилоскопом.