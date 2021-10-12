Xiaomi 11T Pro проверили на пригодность к ремонту

Xiaomi 11T Pro — это новейший флагманский смартфон от компании, который предлагает первоклассные функции и оборудование. А теперь новое видео с разборкой предлагает нам взглянуть на внутреннюю часть смартфона. Видео разборки было опубликовано на YouTube компанией PBKreviews, которая разобрала устройство, чтобы продемонстрировать его внутреннюю часть и оценить его ремонтопригодность. В видеоролике специалист обнаружил, что в смартфоне используется множество термальных материалов, которые используются для охлаждения смартфона. Эти теплоотводящие материалы включают графит и медь. После открытия задней панели мастер также обнаружил несколько винтов, которые необходимо было удалить, прежде чем добраться до основных внутренних компонентов.

Пластиковая крышка над камерами содержит модуль NFC, антенные линии и большую полосу графеновой пленки, которую можно найти над аккумуляторным блоком. Кроме того, устройство имеет структуру с двумя батареями, причем каждый модуль имеет собственный соединительный кабель. Кроме того, канал дал Xiaomi 11T Pro оценку 8 из 10 с точки зрения ремонта, заявив, что не нужно снимать слишком много компонентов, чтобы получить доступ к экрану в случае повреждения дисплея и его замены. Кроме того, очевидно, что китайский технологический гигант сделал упор на охлаждение с обильным использованием термальных материалов. Довольно интересное решение, которое многим пользователям действительно понравится.