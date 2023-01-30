Xiaomi 11T и Poco F4 получили Android 13

Некоторое время назад мы хвалили компании Samsung за то, что она обновляет свои достаточно доступные устройства до свежей прошивки на базе операционной системы Android 13, но на самом деле аналогичные шаги предпринимают и другие компании. Например, у нас появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить обновление MIUI 14 для смартфонов Xiaomi 11T и Poco F4, а данная прошивка построена на базе свежей версии операционной системы Android 13. Соответственно, пользователи получают достаточно качественное решение на базе относительно производительного железа и могут при этом наслаждаться всеми преимуществами операционной системы нового поколения со всеми фишками и особенностями, которые только могут быть необходимы.

При этом стоит напомнить, что данные смартфоны не являются флагманскими устройствами и представляют скорее средний и бюджетный сегменты соответственно. Для китайских производителей это большой шаг, потому что ранее гиганты из Поднебесной доступные смартфоны до свежих версий операционных систем не обновляли — они и флагманы обновляли очень редко, что уж говорить про бюджетники. Но если Xiaomi решила выпустить апдейт для этих устройств, то есть шанс, что и другие гаджеты производителя тоже будут в ближайшем будущем обновлены до MIUI 14. Отличные новости для тех, кто уже устал ждать апдейта системы и думал переходить на какой-то другой смартфон от другого производителя, более надёжного.
Представлена «KFC-версия» Vivo X90…
Компании Vivo и KFC представили специальную лимитированную версию смартфона Vivo X90, которая вместо стан…
iQOO 11 Pro получил 200-Вт зарядку …
Принадлежащий компании Vivo бренд iQOO представил флагманский смартфон iQOO 11 Pro, который, в числе проч…
iPhone 13 подешевел до минимума в Китае…
В Китае снова снизили цену на смартфон iPhone 13, который на момент выхода стоил 910 долларов за вариант …
Motorola Moto X40 Pro показали на рендерах…
Многие пользователи, вероятно, уже давно забыли о существовании бренда Motorola, но на самом деле компани…
Защищенный IIF150 Air1 Ultra получил 120-Гц экран …
Компания IIF150 пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Air1 Ultra, которая, среди прочего,…
Xiaomi 13 Pro впервые попал на фотографии…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете …
Samsung Galaxy S23 получит поддержку спутниковой связи …
Авторитетный информатор Ice Universe со ссылкой на корейский источник сообщил, что смартфоны флагманско…
Realme 10 Ultra получит 200-Мп камеру …
Сетевые источники раскрыли первые подробности о смартфоне Realme 10 Ultra, который, как утверждается, смо…
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor