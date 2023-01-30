Xiaomi 11T и Poco F4 получили Android 13

Некоторое время назад мы хвалили компании Samsung за то, что она обновляет свои достаточно доступные устройства до свежей прошивки на базе операционной системы Android 13, но на самом деле аналогичные шаги предпринимают и другие компании. Например, у нас появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует в ближайшее время выпустить обновление MIUI 14 для смартфонов Xiaomi 11T и Poco F4, а данная прошивка построена на базе свежей версии операционной системы Android 13. Соответственно, пользователи получают достаточно качественное решение на базе относительно производительного железа и могут при этом наслаждаться всеми преимуществами операционной системы нового поколения со всеми фишками и особенностями, которые только могут быть необходимы.

При этом стоит напомнить, что данные смартфоны не являются флагманскими устройствами и представляют скорее средний и бюджетный сегменты соответственно. Для китайских производителей это большой шаг, потому что ранее гиганты из Поднебесной доступные смартфоны до свежих версий операционных систем не обновляли — они и флагманы обновляли очень редко, что уж говорить про бюджетники. Но если Xiaomi решила выпустить апдейт для этих устройств, то есть шанс, что и другие гаджеты производителя тоже будут в ближайшем будущем обновлены до MIUI 14. Отличные новости для тех, кто уже устал ждать апдейта системы и думал переходить на какой-то другой смартфон от другого производителя, более надёжного.