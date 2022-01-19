Xiaomi 11i мгновенно стал бестселлером

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Xiaomi 11i, который был представлен в начале этого года. Сообщается, что за первый день продаж было реализована больше экземпляров смартфонов Xiaomi 11i, чем Xiaomi Mi 10i за первые семь дней продаж. Стоит отметить, что и Xiaomi Mi 10i в свое время вызвал немалый ажиотаж среди покупателей.

Напомним, что оцененный от 335 долларов Xiaomi 11i характеризуется платформой MediaTek Dimensity 920, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками JBL, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на Android 11.