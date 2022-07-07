Xiaomi 12 Lite появился европейской продаже

Сетевые источники сообщают о том, что недавно представленный смартфон Xiaomi 12 Lite уже доступен для покупки в Европе. В частности, новинку можно купить в румынском интернет-магазине Evomag и у испанского оператора связи Orange за 500 евро. Российские продажи стартуют на следующей неделе по цене в 41 тысячу рублей.

Напомним, что Xiaomi 12 Lite оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, толщиной 7,29 мм и массой 173 г.
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