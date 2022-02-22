Xiaomi 12 Lite показали на рендере

В сети появилось качественное изображения смартфона Xiaomi 12 Lite, который еще не был представлен официально. Судя по сравнительному рендеру, аппарат окажется значительно крупнее старшей модели Xiaomi 12 – 6,55-дюймовый дисплей против 6,28-дюймового. Что до дизайна, то здесь Xiaomi 12 Lite очень похож на популярную в Китае модель Civi, которая так и не добралась до глобального рынка.

Что до характеристик, устройству прочат OLED-экран с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon серии 700 (предположительно, Snapdragon 778G Plus), тройную тыльную камеру с главным 64-Мп модулем на основе сенсора Samsung ISOCELL GW3 и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.