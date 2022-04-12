Xiaomi 12 Lite получит поддержку 67-Вт зарядки

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi 12 Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,55-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камеру на 16 Мп, подэкранный дактилоскоп и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.