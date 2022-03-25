Xiaomi 12 Lite протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi 12 Lite, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие производительной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13. Аппарат набрал 778 баллов в однопоточном испытании и 2864 балла в многопоточном тесте. Ранее сообщалось о 6,55-дюймовом OLED-экране с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, а также многомодульной основной камере с главным 64-Мп модулем на основе датчика изображения Samsung ISOCELL GW3. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.