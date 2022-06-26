Xiaomi 12 Lite засветился на новых фото

Сетевые источники поделились новыми изображениями смартфона Xiaomi 12 Lite, официальный релиз которого ожидается 5 июля. В тот же день китайский производитель покажет и топовую модель Xiaomi 12 Ultra. Что до Xiaomi 12 Lite , то ему прочат 6,55-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную тройную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, подэкранный дактилосопический сенсор и предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13.