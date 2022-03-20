Xiaomi 12 Lite засветился в сети

В базе данных IMEI и на сайте Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi 12 Lite, который проходит под модельным обозначением 2203129G. Устройство должно получить производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G+ с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Adreno 642L, 6,55-дюймовый OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп (Samsung ISOCELL GW3). Ориентировочную цену и дату официальной презентации источник не приводит.