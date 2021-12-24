Xiaomi 12 Pro 5G показали на рендерах и видео

Профильное издание LetsGoDigital поделилось качественными изображениями и видео флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Вчера стало известно, что аппарат получит 2K OLED-дисплей с технологией LTPO второго поколения, который обеспечивает адаптивную кадровую частоту до 120 Гц.

Смартфону также прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Официальный анонс серии Xiaomi 12 запланирован на 28 декабря.