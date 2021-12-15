Xiaomi 12 Pro может иметь камеру под дисплеем

Согласно недавнему отчету , смартфон показанный в видеороликах о MIUI 13 может быть Xiaomi 12 Pro. Это потому, что у компании нет другого телефона с таким дизайном передней панели.

Судя по фото, диспей будет иметь закругленные края, однако экран не будет таким скучным, как на серии Mi 11. Что наиболее важно, устройство на фото, похоже, имеет камеру под дисплеем, которую Xiaomi называет CUP (Camera Under Panel). Вот почему телефон считается Xiaomi 12 Pro, поскольку ранее ходили слухи, что он оснащен камерой под дисплеем, такой как Xiaomi MIX 4. Также есть предположения, что смартфон может быть оснащен пьезоэлектрическим динамиком, как в первом Mi MIX. Потому что на фото не показан слуховой динамик. Ожидается, что серия Xiaomi 12 станет официальной в ближайшие дни.
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