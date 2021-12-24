Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 минут игры

В последней разработке, компания Xiaomi поделилась еще одним тизером, в котором говорится об улучшенном контроле температуры для устройства, когда устройство используется для игр или интенсивной рабочей нагрузки.

Бренд утверждает, что грядущий Xiaomi 12 Pro зарегистрировал стабильную температуру 43,5 градуса после игры в King of Glory в течение получаса. Xiaomi говорит, что это из-за новой технологии динамического планирования производительности. Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, говорит, что технология динамического планирования производительности может интеллектуально прогнозировать изображения и операции в режиме реального времени и мгновенно настраивать количество и частоту обновления экрана на устройстве.
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