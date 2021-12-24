Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру 43,5 ° C после 30 минут игры

Бренд утверждает, что грядущий Xiaomi 12 Pro зарегистрировал стабильную температуру 43,5 градуса после игры в King of Glory в течение получаса. Xiaomi говорит, что это из-за новой технологии динамического планирования производительности. Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, говорит, что технология динамического планирования производительности может интеллектуально прогнозировать изображения и операции в режиме реального времени и мгновенно настраивать количество и частоту обновления экрана на устройстве.