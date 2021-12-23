Xiaomi 12 Pro показали на официальном видео

Компания Xiaomi поделилась видео, демонстрирующим одну из главных особенностей грядущего флагмана Xiaomi 12 Pro. Речь идет об адаптивной частоте обновления дисплея. Как видно в ролике, частота меняется во время серфинга, просмотра видео и обычного статического изображения от 120 Гц к 60 Гц и к 10 Гц. Данная технология позволит улучшить время автономной работы смартфона. Напомним, что Xiaomi 12 Pro получит 2K OLED-дисплей с технологией LTPO второго поколения. В панели используется новый люминесцентный материал E5 и технология микропризмы Mirco-Lens. Официальная презентация флагмана запланирована на 28 декабря.