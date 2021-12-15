Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13 В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально смартфон Xiaomi 12 Pro. Отметим отсутствие врезанной селфи-камеры, что подтверждает слухи о наличии подэкранного модуля. Также у смартфона на видео нет разговорного динамика. Вероятно, нас ждет пьезоэлектрический динамик, как в Xiaomi Mi Mix. Напомним, что официальный релиз Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro запланирован на 28 декабря. В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально смартфон Xiaomi 12 Pro. Отметим отсутствие врезанной селфи-камеры, что подтверждает слухи о наличии подэкранного модуля. Также у смартфона на видео нет разговорного динамика. Вероятно, нас ждет пьезоэлектрический динамик, как в Xiaomi Mi Mix. Напомним, что официальный релиз Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro запланирован на 28 декабря. Флагманам такжеприписывают 6,7-дюймовые изогнутые 2K-дисплеи разрешением и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen1, многомодульную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Флагманам такжеприписывают 6,7-дюймовые изогнутые 2K-дисплеи разрешением и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen1, многомодульную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:23 . Продукт - Xiaomi 12 Pro Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro

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