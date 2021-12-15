Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13

В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально смартфон Xiaomi 12 Pro. Отметим отсутствие врезанной селфи-камеры, что подтверждает слухи о наличии подэкранного модуля. Также у смартфона на видео нет разговорного динамика. Вероятно, нас ждет пьезоэлектрический динамик, как в Xiaomi Mi Mix. Напомним, что официальный релиз Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro запланирован на 28 декабря.

Флагманам такжеприписывают 6,7-дюймовые изогнутые 2K-дисплеи разрешением и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen1, многомодульную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Pro
Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ сильно подешевел в Китае…
Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ сильно подешевел в КитаеСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K40 в топовой версии…
Samsung Galaxy A73 5G появляется в концептуальных рендерах…
Samsung Galaxy A73 5G появляется в концептуальных рендерахГрядущий Samsung Galaxy A73 5G очень похож на Galaxy A72 - он имеет такой же вырез для селфи камеры и на …
Логотип MIUI 13 с небольшими изменениями…
Логотип MIUI 13 с небольшими изменениямиОжидается, что Xiaomi представит MIUI 13 в ближайшие дни. В преддверии этого компания уже представила бол…
Как снимает камера в Ulefone Power Armor 13. Видео…
Как снимает камера в Ulefone Power Armor 13. ВидеоКомпания Ulefone продолжает рассказывать об особенностях своего нового защищенного смартфона Ulefone Powe…
Google исправляет кучу проблем с Pixel с ноябрьским обновлен…
Google исправляет кучу проблем с Pixel с ноябрьским обновленСегодня Google выпускает ежемесячное обновление Google Android. Обычно они касаются только исправлений бе…
Xiaomi существенно обновила Mi MIX Fold…
Xiaomi существенно обновила Mi MIX FoldMi MIX Fold — первый и единственный складной смартфон Xiaomi на сегодняшний день. Он был представлен в ко…
Смартфон LeTV S1 оценен в 245 долларов…
Смартфон LeTV S1 оценен в 245 долларовКомпания LeTV выпустила в китайскую продажу смартфон S1, который оценен в 245 долларов за вариант с 8 ГБ …
Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14…
Apple откажется от 120 Гц-дисплеев в iPhone 14Сообщается, что Apple планирует использовать OLED-дисплей по крайней мере для одной из четырех моделей ли…
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor