Xiaomi 12 Pro засветился в ролике о MIUI 13

В опубликованном вчера видео, посвященному оболочке MIUI 13, засветился еще не представленный официально смартфон Xiaomi 12 Pro. Отметим отсутствие врезанной селфи-камеры, что подтверждает слухи о наличии подэкранного модуля. Также у смартфона на видео нет разговорного динамика. Вероятно, нас ждет пьезоэлектрический динамик, как в Xiaomi Mi Mix. Напомним, что официальный релиз Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro запланирован на 28 декабря.
Флагманам такжеприписывают 6,7-дюймовые изогнутые 2K-дисплеи разрешением и кадровой частотой 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 8 Gen1, многомодульную камеру и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт.