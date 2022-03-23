Xiaomi 12 Ultra будет официально анонсирован в мае

Судя по слухам, Xiaomi 12 Ultra будет официально анонсирован для китайского рынка в мае, а затем он появится и в других странах. Это повторение того, что произошло с остальными смартфонами 12 серии, которые были представленны для международных рынков в середине марта. Согласно предыдущим слухам, Xiaomi 12 Ultra должен иметь еще не анонсированный процессор SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ , OLED-дисплей QHD с частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и модуль камеры под брендом Leica на задней панели.