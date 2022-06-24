Xiaomi 12 Ultra могут представить уже 4 июля

Сетевые источники сообщают о том, что топовый смартфон Xiaomi 12 Ultra будет официально представлен уже 5 июля. Любопытно, что в тот же день состоится презентация флагманского игрового смартфона ASUS ROG Phone 6. Обе модели будут основаны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новинке Xiaomi также прочат многомодульную камеру с главным датчиком изображения оптического формата почти один дюйм, экран Samsung с кадровой частотой 165 Гц, поддержку 200-Вт проводной и 100-Вт беспроводной зарядок, а также аккумулятор ёмкостью минимум 5000 мАч.
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