Xiaomi 12 Ultra может доминировать в рейтинге камер

Ван Тэн, генеральный менеджер Xiaomi China, поделился интересной информацией во время виртуальной конференции. В ходе этого мероприятия Ван Тэн сообщил, что планируется преподнести ряд сюрпризов. Один из них может включать более подробную информацию о Xiaomi 12 Ultra, которая будет оснащена самой мощной системой обработки изображений компании. Эта система камер также будет включать алгоритм обработки изображений, разработанный Xiaomi. Кроме того, руководитель также намекнул на то, что новый топовый смартфон возглавит список DXOMark.

Для тех, кто не знает, его предшественник, Mi 11 Ultra , был первым, кто выпустил специальный 50-мегапиксельный сенсор GN2 , разработанный совместно с Samsung. Это позволило устройству занять первое место в рейтинге DXOMark, известной платформы для обзора камер. Таким образом, мы можем увидеть, что новейший смартфон от китайского технологического гиганта снова возглавят список.