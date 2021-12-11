Xiaomi 12 Ultra показали на рендере

Известный информатор Бенджамин Гескин поделился первым качественным изображениям флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, анонс которого ожидается в начале следующего года. Отметим огромный блок основной камеры с четырьмя модулями, включая два перископных. По словам источника, один модуль предложит 4-кратный оптический зум, а второй – 10-кратный.

Предполагается, что главный модуль будет основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN5, а три остальных модуля – на сенсорах разрешением по 48 Мп. В разработке камеры также принимают участие специалисты компании Leica.