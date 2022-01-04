Xiaomi 12 Ultra получит огромную камеру. Фото

В сети появились фотографии топового смартфона Xiaomi 12 Ultra, выход которого ожидается в марте этого года. Точнее, на снимках изображены алюминиевые болванки, предназначенные для производителей чехлов. Судя по фото, нас ждет гигантский блок тыльной камеры – это при том, что сам аппарат получит минимум 6,7-дюймовый дисплей. На фото фронтальная камера никак не обозначена, но источник утверждает, что она будет врезанной.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 12 Ultra получит основную квадрокамеру, в создании которой принимают участие специалисты легендарной компании Leica. Главный модуль будет основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN5, а три остальных модуля – на сенсорах разрешением по 48 Мп.

Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Ultra
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