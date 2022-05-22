Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro подешевели на 75 долларов

Компания Xiaomi снизила цены на флагманские смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в преддверии распродажи «618». Старшие модели подешевеют в Китае на 75 долларов, а вот более доступный Xiaomi 12X – на 45 долларов. Таким образом, Xiaomi 12 будет стоить от 480 долларов, а Xiaomi 12X – от 360 долларов.

Напомним, что Xiaomi 12 характеризуется флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой 120 Гц, врезанной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.