Xiaomi 12 может получить камеру с 5-кратным зумом

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камере смартфона Xiaomi 12, выход которого ожидается в конце этого года. Утверждается, что основная камера получит три датчика изображения разрешением 50 Мп: главный, сверхширокоугольный и перископный с 5-кратным оптическим зумом. Смартфону также прочат топовую восьмиядерную платформу нового поколения Qualcomm Snapdragon 898 и самый продвинутый дисплей на рынке, а именно – LTPO-экран Samsung E5 с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц. Напомним, что Digital Chat Station ранее первым рассекретил параметры смартфонов Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.

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