Xiaomi 12 показали на качественных рендерах

Профильное издание Mydrivers поделилось изображениями смартфона Xiaomi 12, выход которого ожидается в конце этого года. Этот флагман должен стать первой моделью на основе новой топовой платформы Snapdragon 898. Что до рендеров, отметим тонкие рамки, немного загнутый по бокам экран, врезанную одинарную селфи-камеру и крупный блок основной камеры, который состоит из трех модулей.

Устройству также прочат батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 55 Вт, LTPO-экран Samsung E5 с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, основную камеру с тремя модулями разрешением 50 Мп: главный, сверхширокоугольный и перископный с 5-кратным оптическим зумом.
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