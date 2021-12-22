Xiaomi 12 с новым процессором засветился в Geekbench

Следующая флагманская серия смартфонов Xiaomi будет официально представлена ​​28 декабря, и хотя китайская компания не смогла выполнить обещания, что Xiaomi 12 станет первым телефоном Snapdragon 8 Gen 1 (Motorola опередила Xiaomi в этом плане), ситуация достаточно интересная. И это потому, что теперь у нас есть оценка Geekbench для модели 12 Pro. Xiaomi 12 Pro появился в таблицах результатов Geekbench с номером модели 2201122C и знакомой компоновкой ядер процессора. Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Gen 1 пару недель назад, и, судя по архитектуре чипа и его ядер, мы почти уверены, что Xiaomi 12 Pro оснащен именно новым процессором. Это восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами с тактовой частотой 1,79 ГГц, тремя ядрами с тактовой частотой 2,5 ГГц и одним ядром с тактовой частотой 3 ГГц.

Устройство набрало 1224 и 3823 баллов для одноядерной и многоядерной производительности соответственно, что полностью соответствует результатам, опубликованным Qualcomm с их эталонным устройством (1235 и 3837 на Geekbench). Помимо оценки Geekbench, в списке также показано, что телефон Xiaomi 12 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. 28 декабря мы ожидаем три разные модели — базовый Xiaomi 12, модель Pro и бюджетный вариант под названием Xiaomi 12X. По слухам, модель Xiaomi 12 Ultra должна появиться позже, где-то в следующем году. Но уже сейчас можно сказать, что производительность у смартфона достаточно внушительная, и проблем в играх точно не будет.
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