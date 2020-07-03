Xiaomi 120W готовится к релизу

В последнее время многие производители смартфонов стали активнее работать в направлении быстрых зарядок, так как это реальная возможность привлечь внимание аудитории к себе. Например, китайский производитель получил сертификат на зарядку Xiaomi 120W, которая позволит заряжать устройства буквально моментально. К примеру, это позволит заряжать устройства за несколько минут, либо же можно ноутбук зарядить, чтобы не ждать длительное время. Пока что продукт получит только сертификат, после чего состоится официальный анонс и тогда можно говорить о реальных сценариях для использования такой зарядки. Ожидаем официального анонса Xiaomi 120W и тогда можно будет говорить о каких-либо дополнительных преимуществах и недостатках.