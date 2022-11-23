Xiaomi 12S Pro начали обновлять до MIUI 14

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже начала распространение фирменной прошивки MIUI 14 для смартфона Xiaomi 12S Pro. Разумеется, пока это происходит только в Китае. Первыми новыми смартфонами с предустановленной MIUI 14 станут Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Напомним, что Xiaomi 12S Pro оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, 6,73-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением QHD+, пиковой яркостью 1500 кд/м2, 10-битным представлением цвета, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, основной камерой Leica с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC и аудиосистемой Harmon Kardon.