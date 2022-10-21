Xiaomi 12S Pro подешевел на 40 долларов

Компания Xiaomi снова снизила цены на некоторые свои смартфоны. Так, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro подешевели на 40 долларов до 510 и до 610 долларов соответственно. Напомним, вышедшие в июле смартфоны изначально стоили 700 и 600 долларов соответственно.

Старшая модель оснащается топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, 6,73-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением QHD+, пиковой яркостью 1500 кд/м2, 10-битным представлением цвета, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, основной камерой Leica с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC и аудиосистемой Harmon Kardon.
Смартфон Vivo Y30 5G оценен в 240 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y30 5G, которая, в числе прочего, получила предуст…
iPhone 15 Pro получит значительный апгрейд…
Ситуация со смартфонами iPhone 14 получилась достаточно странная — оригинальная модель iPhone 14 настольк…
OnePlus 11 Pro готовят к релизу с мощным процессором…
Только что в сети появился достаточно интересный слив о смартфоне OnePlus 11 Pro, который, вероятно, в бл…
Huawei Mate 50 Pro выходит в Европе за 1300 евро …
Компания Huawei представила в Европе смартфон Huawei Mate 50 Pro, который уже стал бестселлером в Китае. …
Xiaomi 12T Pro засветился в Google Play Console…
В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi 12T Pro, официальный релиз которого с…
Опубликованы новые фото с 200-Мп смартфона Moto X30 Pro…
Руководитель мобильного подразделения компании Lenovo Чен Джин опубликовал новые фотографии, сделанные на…
Раскрыт дизайн смартфона Lenovo Legion Y70…
В сети появился официальный рендер геймерского смартфона Lenovo Legion Y70, полноценный релиз которого со…
Производство iPhone 14 Plus снизили на 40%…
Ещё перед тем, как Apple выпустила в продажу смартфон iPhone 14 и его собратьев по линейке, представители…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor