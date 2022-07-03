Xiaomi 12S Pro получит два режима зарядки

Компания Xiaomi поделилась двумя тизерами флагманского смартфона Xiaomi 12S Pro, который представят уже завтра, 4 июля. Итак, подтверждено использование 6,73-дюймового дисплея LTPO второго поколения с разрешением 2K (плотность пикселей 522 PPI), яркостью 1500 кд/м2, глубиной цвета 10 бит и динамической сменой кадровой частоты от 1 до 120 Гц.

Также сообщается о двух режимах быстрой зарядки. Первая зарядит батарею от 0 до 100% всего за 19 минут, а вторая за 25 минут. В первой приоритет отдается скорости, а во второй невысокой температуре. Помимо сверхбыстрой проводной зарядки, смартфон получит поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт.