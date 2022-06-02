Xiaomi 12S Pro получит мобильную платформу Dimensity 9000

Сообщается, что Xiaomi работает над выпуском флагманских телефонов Xiaomi 12S и 12S Pro. Серия 12S станет обновленной версией Xiaomi 12 и 12 Pro, анонсированных в декабре 2021 года в Китае. Поскольку модель Pro была замечена на сайте сертификации 3C, похоже, что линейка 12S скоро выйдет.

Три будущих флагманских телефона Xiaomi с номерами моделей 2203121C, 2206123SC и 2206122SC были замечены на сайте сертификации 3C. Эти устройства, скорее всего, появятся в Китае под названиями Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Ожидается, что все три телефона будут оснащены чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1.

Xiaomi 12S Pro также будет иметь вариант чипсета Dimensity 9000. По некоторым данным, Xiaomi 12S Pro будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+, тройными 64-мегапиксельными задними камерами, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 с MIUI 13.