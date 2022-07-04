Xiaomi 12S Pro получит три новых режима камеры

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 12S Pro, который будет представлен сегодня в 14:00 по МСК. Итак, в приложении камеры будет три режима, которые раскрывают возможности трех 50-Мп модулей. Первый, имитирует «эффект от съемки на классический объектив с фокусным расстоянием 35 мм и дифрагмой f/1,4. Второй представляет портретный объектив 50 мм с апертурой, а третий – f/0,95, 90 мм линзу с диафрагмой f/2,2. Последний может похвастаться «эффектом мягкого фокуса для большей художественности фото». Также был опубликован постер, в котором Xiaomi 12S Pro позирует в руках у пользователя.