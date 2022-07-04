Xiaomi 12S Pro получит три новых режима камеры

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Xiaomi 12S Pro, который будет представлен сегодня в 14:00 по МСК. Итак, в приложении камеры будет три режима, которые раскрывают возможности трех 50-Мп модулей. Первый, имитирует «эффект от съемки на классический объектив с фокусным расстоянием 35 мм и дифрагмой f/1,4. Второй представляет портретный объектив 50 мм с апертурой, а третий – f/0,95, 90 мм линзу с диафрагмой f/2,2. Последний может похвастаться «эффектом мягкого фокуса для большей художественности фото». Также был опубликован постер, в котором Xiaomi 12S Pro позирует в руках у пользователя.

Опубликованы первые снимки смартфона Honor 70…
Компания Honor опубликовала в сети фотография, сделанные камерой нового смартфона Honor 70 — премьера мод…
Смартфон Nokia Style+ получит тройную камеру…
Компания Nokia готовит к выпуску новый смартфон под названием Nokia Style+. Он был замечен в базе данных …
Infinix выпустила бюджетный Hot 12i…
Сегодня Infinix выпустила новый смартфон Hot 12i. По-видимому это самый доступный и бюджетный смартфон из…
iPhone 13 подешевел на 130 долларов в Индии…
Несколько дней назад смартфон iPhone 13 подешевел на 185 долларов в Китае, а сегодня цена на него была ск…
Бюджетный смартфон Tecno Pova 3 появился в продаже…
Бренд Tecno выпустил в продажу смартфон Pova 3, который был представлен еще в конце прошлого месяца. Нови…
Samsung Galaxy A23 и серия Galaxy Note 10 получают обновлени…
Смартфоны Samsung серии Galaxy A23 и Galaxy Note 10 получают обновления безопасности за май 2022 года. Об…
Смартфон iQOO Neo 6 SE оценен в 300 долларов…
Бренд iQOO пополнил ассортимент смартфонов моделью Neo 6 SE, которая в числе прочего получила производите…
Samsung Galaxy Z Flip 4 получит SoC Snapdragon 8 Gen 1+…
Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 4, официальная през…
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor