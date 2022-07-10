Xiaomi 12S Pro поставил рекорд автономности

В сети появились результаты первого тестировании производительности и автономности флагманских смартфонов Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. Итак, в испытаниях производительности CPU и GPU в 3DMark Wildlife новинки, основанные на Snapdragon 8 Gen 1, оказались быстрее других Android-моделей, но уступили iPhone 13 Pro Max, построенному на Apple A15 Bionic. А вот в тестировании автономности китайские флагманы ненамного, но обошли iPhone 13 Pro Max. Xiaomi 12S Pro проработал 7 часов, 50 минут, Xiaomi 12S Ultra – 7 часов, 47 минут, а iPhone 13 Pro Max – 7 часов, 42 минуты. Стоит отметить, что Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra являются эксклюзивами для китайского рынка и в международной продаже не появятся.