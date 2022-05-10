Xiaomi 12S Pro с процессором Dimensity 9000 SoC находится в разработке

Недавно стало известно, что Xiaomi выпустит свой новый флагманский телефон Xiaomi 12S Pro с процессором Snapdragon 8 gen 1 plus. Новый отчет показывает, что смартфон также будет поставляться с процессором MediaTek Dimensity 9000 Soc. Ожидается, что функции телефона будут такими же, за исключением процессора.

По номеру модели можно понять, что устройство носит кодовое название «dauimer». После дальнейших исследований выяснилось, что «dauimer» — это Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 edition. Ожидается, что в телефоне будет 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью пикселей 402 PPI. Смартфон может быть оснащен тройной камерой на 64 МП (широкая) + 8 МП (сверхширокая) + 5 МП (макросъемка). На передней части смартфон может быть 16-мегапиксельной камерой для видеочатов и селфи.

Смартфон, скорее всего, будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт, Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4+. Телефон будет работать на операционной системе Android 12 и MIUI 13 из коробки.