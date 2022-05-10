Xiaomi 12S Pro с процессором Dimensity 9000 SoC находится в разработке

По номеру модели можно понять, что устройство носит кодовое название «dauimer». После дальнейших исследований выяснилось, что «dauimer» — это Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 edition. Ожидается, что в телефоне будет 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью пикселей 402 PPI. Смартфон может быть оснащен тройной камерой на 64 МП (широкая) + 8 МП (сверхширокая) + 5 МП (макросъемка). На передней части смартфон может быть 16-мегапиксельной камерой для видеочатов и селфи.
Смартфон, скорее всего, будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку 67 Вт, Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4+. Телефон будет работать на операционной системе Android 12 и MIUI 13 из коробки.