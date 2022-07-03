Xiaomi 12S Ultra получит версию с кожаной задней панелью

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о топовом камерофоне Xiaomi 12S Ultra, официальный релиз которого состоится завтра, 4 июля. По словам источника, на этот раз китайский производитель откажется от выпуска версии с керамической задней панели из-за её дороговизны. Вместо неё будет вариант с задней панелью из экологически чистой силиконовой кожи, которая по ощущениям копирует телячью кожу.

Ранее стало известно, что Xiaomi 12S Ultra получит датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм. Стоимость разработки этого сенсора обошлась компаниям Sony и Xiaomi в 15 миллионов долларов. Будет ли использоваться вся площадь сенсора или только его часть, пока не раскрывается.