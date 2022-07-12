Xiaomi 12S Ultra уже покупают во всем мире с большой переплатой

Выпущенный на прошлой неделе флагманский камерофон Xiaomi 12S Ultra вызвал огромный ажиотаж не только у себя на родине, где он продается эксклюзивно, но и во всем мире. Сайт Shenzhen Trading уже продает новинку международным пользователям по цене в 1277 евро за вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, что на 250 евро дороже рекомендованной китайской цены. Популярная торговая площадка Giztop предлагает Xiaomi 12S Ultra в версии с 8/256 ГБ за 1200 долларов, что на 300 долларов дороже китайской цены. Судя по восторженным отзывам многих зарубежных обзорщиков, даже такая переплата не остановит потенциальных покупателей.

Напомним, что главной особенностью 12S Ultra стала созданная совместно с компанией Leica тройная основная камера с главным модулем на основе дюймового 50-Мп датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями.