Xiaomi 12T Pro показали на пресс-рендерах

Известный правдивыми утечками инсайдер SnoopyTech поделился качественными рендерами смартфона Xiaomi 12T Pro, официальная презентация которого состоится уже завтра, 4 октября. По предварительным данным, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, флагманскими чипсетами MediaTek Dimensity 8100 и Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой 120-Вт проводной зарядки. Отличаться смартфоны будут основной камерой: 108-Мп у младшей модели и 200-Мп у старшей. Первый обойдется в Европе от 580 евро, а второй – от 770 евро.