Xiaomi 12T Pro получил стабильную MIUI 14

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 14 на основе операционной системы Android 13 для смартфона Xiaomi 12T Pro. Апдейт под номером V14.0.6.0.TLFEUXM несет не только все нововведения, но и декабрьский патч безопасности. Ранее было объявлено, что Xiaomi 12T Pro будет обновляться вплоть до Android 15.

Напомним, что смартфон характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2712:1220 точек), адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамиками Harman Kardon.