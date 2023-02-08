Xiaomi 12T Pro получил стабильную MIUI 14

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 14 на основе операционной системы Android 13 для смартфона Xiaomi 12T Pro. Апдейт под номером V14.0.6.0.TLFEUXM несет не только все нововведения, но и декабрьский патч безопасности. Ранее было объявлено, что Xiaomi 12T Pro будет обновляться вплоть до Android 15.

Напомним, что смартфон характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2712:1220 точек), адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамиками Harman Kardon.
Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro появился в продаже …
Компания Nubia дала старт международным продажам игрового смартфона Red Magic 8 Pro, который пока доступе…
Смартфон Redmi K60 получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1…
Профильное издание MyDrivers раскрыло новые подробности о смартфонах серии Redmi K60, официальный релиз к…
Опубликовано 200-Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra…
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фрагменты трех фотографий, сделанных на флагманский каме…
Официально: Realme GT Neo5 получит 144-Гц экран …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT Neo5 будет оснащен дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 может выйти в России …
В базе Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, к…
Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V…
Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной…
Samsung Galaxy A24 4G получит процессор Helio G99…
В базе популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A24 …
Honor скоро представит складной Magic Vs…
Можно смело говорить о том, что эра складных смартфонов уже началась и она идёт семимильными шагами к вну…
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor