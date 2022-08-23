Xiaomi 12T Pro засветился в Google Play Console

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi 12T Pro, официальный релиз которого состоится в ближайшее время. Сообщается о наличии топового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Android 12, 6,67-дюймового экрана с разрешением 2712:1220 пикселей (плотность 480 PPI), кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц.

Предыдущие слухи прочили устройству тройную камеру с 200-Мп главным модулем, а также 8 Мп и 2 Мп вспомогательными модулями, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и до 512 ГБ флеш-памяти.